Защитник "Манчестер Сити" и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов признан лучшим футболистом английского клуба по итогам января, сообщает BAQ.kz со ссылкой на пресс-службу "горожан" на официальной странице в социальной сети X.

"Наш воин-защитник", — говорится в сообщении клуба, опубликованном с флагом Узбекистана.

Отмечается, что для Хусанова это уже вторая подобная награда в составе "Манчестер Сити". Ранее он становился игроком месяца по итогам февраля 2025 года.

В январе узбекский защитник принял участие в восьми матчах во всех турнирах. В трех встречах команда сыграла "на ноль", что стало одним из ключевых факторов при выборе лучшего игрока месяца.

Контракт Абдукодира Хусанова с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 35 миллионов евро.