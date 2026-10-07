Абдурахман Муса: мировые кризисы требуют активной позиции религиозных лидеров

Сегодня недостаточно лишь подтверждать важность диалога между религиями, культурами и цивилизациями – мировые кризисы требуют от религиозных институтов конкретных действий и ответственной позиции. Об этом заявил руководитель Канцелярии Шейха Аль-Азхара, посол Абдурахман Муса на XXIV заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.

Абдурахман Муса принимает участие в заседании от имени Аль-Азхара и его Великого имама Ахмада ат-Тайеба. Он передал участникам приветствие главы Аль-Азхара и пожелание, чтобы по итогам встречи были приняты решения, способные усилить роль религиозных институтов в формировании более безопасного и гуманного будущего.

"Сегодня мы встречаемся не просто для того, чтобы вновь подтвердить важность диалога между религиями, культурами и цивилизациями и его значение для укрепления человеческого братства. Мы встречаемся в то время, когда международная обстановка стала сложнее, чем когда-либо прежде. Все это требует от нас активной роли, особого видения и ответственного подхода", – заявил Абдурахман Муса.

В качестве одного из примеров межрелигиозного сотрудничества представитель Аль-Азхара напомнил о Документе о человеческом братстве, подписанном в Абу-Даби в 2019 году Великим имамом Аль-Азхара Ахмадом ат-Тайебом и Папой Франциском.

Представитель Аль-Азхара также поблагодарил Казахстан, Президента Касым-Жомарта Токаева и Ерлана Карина за усилия по сохранению Съезда как международной площадки для межрелигиозного диалога.