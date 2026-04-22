Абенов прокомментировал инцидент с оружием в квартире в Астане

Депутат Мажилиса Мурат Абенов высказался по поводу инцидента с проникновением в квартиру одного из жилых домов столицы с оружием, передает корреспондент BAQ.KZ.

Инцидент произошел в ночь с 20 на 21 апреля. Мурат Абенов сообщил в социальных сетях, что ночью в жилом комплексе Highvill, в квартире, связанной с Назарбаев Университетом, были задержаны двое иностранцев, у которых при себе находился арсенал оружия — ружья и пистолеты. Позже в полиции пояснили, что речь идет об антикварном оружии.

Абенова подчеркнул, что входить в чужую квартиру с оружием недопустимо, и для этого в обязательном порядке должно быть соответствующее разрешение.

«Нельзя заходить в чью-либо квартиру с оружием. Для этого обязательно должно быть разрешение. Ночью заходить в чужой дом, на глазах у людей — неправильно, там ведь есть дети», — отметил депутат в кулуарах Мажилиса.

Он также призвал полицию дать четкий ответ на вопрос, допускается ли ношение антикварного оружия.