Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова вошла в историю, став первой женщиной из Казахстана, вышедшей в финал чемпионата мира по дзюдо, передает BAQ.KZ. Этот впечатляющий успех был достигнут после яркой победы в полуфинале над испанкой Лаурой Мартинес - той самой соперницей, которой Абиба уступила в четвертьфинале Олимпиады в Париже. На этот раз она не только продемонстрировала техническое и психологическое превосходство, но и взяла эффектный реванш, подтвердив свой рост и мастерство.

Для казахстанского дзюдо это не просто медаль - это новая страница в спортивной истории страны. Абужакынова уверенно прошла турнирную сетку, демонстрируя сильную форму и волю к победе, а теперь перед ней - шанс стать чемпионкой мира.

Финальная схватка, в которой решится судьба золотой медали, состоится сегодня в 21:00 по времени Астаны.