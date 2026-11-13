Полив за 462 млн теңге без воды: в ЗКО фермеру помогла прокуратура
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Дождевальную технику купили. Поставили. Почти полмиллиарда теңге вложили. А воды нет.
Крестьянское хозяйство «Нығмет» в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области установило на своей земле дождевальное оборудование стоимостью 462 млн теңге. Но в канал «Көшім» вода поступала в недостаточном объеме. Технику толком не включишь, а простой грозил ее поломкой.
За дело взялась прокуратура района. Она собрала на встречу инвестора и представителя Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз».
Итог встречи. Воду в канал пообещали подавать без перебоев и в нужном объеме, а хозяйство получило возможность полноценно работать на своей технике.
В прокуратуре Западно-Казахстанской области напоминают, что предприниматели и инвесторы могут обращаться к ним за защитой своих прав и законных интересов.
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