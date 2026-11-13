Пока пассажиры обсуждают Stadler, в Астане готовят новый этап их производства

Новые вагоны Stadler уже начали перевозить пассажиров между Астаной и Алматы. Но за обновлением поездов стоит ещё одна история – о том, как Казахстан постепенно осваивает производство их деталей и собирается использовать собственное сырьё. Причём речь идёт не только о внутренней отделке вагонов, передаёт BAQ.KZ.

Казахстанский алюминий для швейцарских вагонов

На заводе Stadler Kazakhstan в Астане планируют наладить использование алюминия казахстанского производства. Из алюминиевых профилей изготавливают кузова пассажирских вагонов CHARME. Сейчас предприятие рассматривает дальнейшее увеличение доли местных материалов.

Это означает, что казахстанский алюминий сможет пройти путь от сырья до готового пассажирского вагона, а отечественные предприятия получат дополнительные возможности для его переработки.

Есть и другая интересная деталь. Завод в Астане стал второй производственной площадкой Stadler в мире после швейцарского Винтертура, где освоили выпуск вагонных тележек. Это один из ключевых узлов ходовой части поезда, от которого зависят движение и устойчивость вагона.

Предприятие постепенно осваивает не только сборку пассажирских вагонов, но и производство сложных железнодорожных компонентов по швейцарским технологиям.

О развитии производства стало известно во время посещения завода министром торговли и интеграции Арманом Шаккалиевым.

Министру показали производственные линии и рассказали о дальнейших планах локализации. Шаккалиев подчеркнул, что международные стандарты качества должны стать ориентиром для казахстанских производителей. По его мнению, это поможет отечественным предприятиям повысить конкурентоспособность и в перспективе расширить возможности выхода на зарубежные рынки.

Когда новые вагоны выйдут на маршруты

Сами вагоны CHARME разработаны с учётом климатических особенностей Казахстана. Их длина превышает 26 метров, ширина – три метра, а высота достигает 4,7 метра. Они рассчитаны на эксплуатационную скорость до 160 км/ч и срок службы 40 лет.

Первые такие вагоны вышли на маршрут Астана – Алматы 11 ноября. А на 13 ноября запланирован запуск состава по направлению Астана – Семей.

Путь к пассажирам оказался небыстрым: первые вагоны поступили перевозчику ещё в конце 2025 года, однако запуск откладывался из-за испытаний и технических замечаний.

Сейчас АО «Пассажирские перевозки» приняло более 100 вагонов Stadler. Всего по контракту до 2030 года предусмотрена поставка 557 вагонов с последующим сервисным обслуживанием.

При этом использование казахстанского алюминия пока остаётся следующим этапом локализации. Конкретные сроки его внедрения и доля отечественного сырья в будущих вагонах не названы.