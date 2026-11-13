Трамп пригрозил Мексике двукратным повышением пошлин из-за мигрантов

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности немедленно вдвое увеличить пошлины на мексиканские товары, если власти Мексики не остановят караваны мигрантов, движущиеся в сторону Соединенных Штатов. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, после поражения республиканцев на промежуточных выборах вновь начали формироваться крупные группы мигрантов, пытающихся незаконно пересечь границу США с Мексикой.

«Мексика должна немедленно остановить их, и если этого не произойдет, пошлины на мексиканские товары будут немедленно удвоены», — заявил Трамп.

Он также отметил, что среди участников караванов много людей, которых не хотят принимать другие страны. По словам президента США, мигранты рассчитывают попасть на американскую территорию, однако Вашингтон не намерен их принимать.