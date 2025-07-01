Абиба Абужакынова снова получила авто
Абиба Абужакынова получила автомобиль за серебро чемпионата мира.
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Казахстанская дзюдоистка и участница Олимпийских игр в Париже Абиба Абужакынова вновь получила автомобиль в подарок — на этот раз за серебряную медаль чемпионата мира по дзюдо-2025, который прошёл в Будапеште, передаёт BAQ.KZ.
Об этом сообщил Instagram-аккаунт "Спорт Шредингера", опубликовав фото спортсменки с новым авто. Подарок вручён от дзюдо-клуба Jenys, где тренируется Абиба.
"За серебро чемпионата мира-2025! Подарок от клуба дзюдо Jenys!" — говорится в подписи к публикации.
Абиба стала первой казахстанкой, вышедшей в финал чемпионата мира по дзюдо, одолев в полуфинале испанку Лауру Мартинес, которой уступила на Олимпиаде-2024 в Париже. Для Абибы это третье подряд попадание в полуфинал ЧМ — ранее она брала бронзу в 2022 и 2024 годах.
Отметим, что в 2024 году дзюдоистка уже получала два автомобиля в подарок — за участие в Олимпиаде и успехи на международной арене. Несмотря на пятое место в Париже, она извинилась перед казахстанцами и пообещала не сдаваться.
Ранее лидер женской команды Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова завоевала бронзовую медаль турнира серии Grand Slam в Душанбе (Таджикистан). Накануне она стала победительницей турнира серии Гран-при в Линце (Австрия). Позже дзюдоистка поднялась на второе место в мировом рейтинге.
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