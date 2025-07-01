Казахстанская дзюдоистка и участница Олимпийских игр в Париже Абиба Абужакынова вновь получила автомобиль в подарок — на этот раз за серебряную медаль чемпионата мира по дзюдо-2025, который прошёл в Будапеште, передаёт BAQ.KZ.

Об этом сообщил Instagram-аккаунт "Спорт Шредингера", опубликовав фото спортсменки с новым авто. Подарок вручён от дзюдо-клуба Jenys, где тренируется Абиба.

"За серебро чемпионата мира-2025! Подарок от клуба дзюдо Jenys!" — говорится в подписи к публикации.

Абиба стала первой казахстанкой, вышедшей в финал чемпионата мира по дзюдо, одолев в полуфинале испанку Лауру Мартинес, которой уступила на Олимпиаде-2024 в Париже. Для Абибы это третье подряд попадание в полуфинал ЧМ — ранее она брала бронзу в 2022 и 2024 годах.

Отметим, что в 2024 году дзюдоистка уже получала два автомобиля в подарок — за участие в Олимпиаде и успехи на международной арене. Несмотря на пятое место в Париже, она извинилась перед казахстанцами и пообещала не сдаваться.