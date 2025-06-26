Международная федерация дзюдо (IJF) обновила мировой рейтинг после чемпионата мира, завершившегося в Будапеште. Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова, выступающая в весовой категории до 48 кг, впервые в истории страны вышла в финал чемпионата мира и завоевала серебряную медаль. Благодаря этому результату она поднялась на 2-е место в мировом рейтинге, набрав 5662 очка, передает BAQ.KZ.

Среди мужчин Елдос Сметов, олимпийский чемпион и многократный призёр мировых турниров, несмотря на отсутствие в текущем сезоне, сохранил 9-ю строчку в мировом зачёте.

Гусман Кыргызбаев, бронзовый призёр Олимпиады в Париже и серебряный медалист чемпионата мира, поднялся сразу на 7 позиций и теперь входит в ТОП-10 лучших дзюдоистов планеты.

Другие результаты казахстанцев:

Магжан Шамшадин (до 60 кг) — 19-е место (прогресс),

Абылайхан Жубаназар (до 81 кг) — 14-е место (без изменений),

Нурлыхан Шархан (до 100 кг) — 26-е место (без изменений),

Мейирлан Максим (до 90 кг) — 41-е место (прогресс на 36 позиций),

Ерасыл Кажыбаев (свыше 100 кг) — вошел в ТОП-20 (подъём на 7 позиций).

Ранее лидер женской команды Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова завоевала бронзовую медаль турнира серии Grand Slam в Душанбе (Таджикистан). Накануне она стала победительницей турнира серии Гран-при в Линце (Австрия).