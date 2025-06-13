В Будапеште завершился финал чемпионата мира по дзюдо, где казахстанская спортсменка Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль в весовой категории до 48 килограммов, передает BAQ.KZ. В решающей схватке она встретилась с итальянкой Ассунтой Скутто - финалисткой прошлогоднего ЧМ и своей давней соперницей. Победа вновь осталась за итальянкой, но для Абибы это выступление стало историческим.

Абужакынова стала первой женщиной в истории казахстанского дзюдо, которая вышла в финал чемпионата мира. До этого ей дважды удавалось завоевывать бронзу - в 2022 и 2024 годах. Таким образом, она трижды подряд попадала в четвёрку сильнейших дзюдоисток мира, и каждый раз поднималась на пьедестал почёта.