Абиба Абужакынова вновь стала серебряным призёром Азиатских игр
30 Сентября 2026, 13:25
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30 Сентября 2026, 13:2530 Сентября 2026, 13:25
204Фото: НОК РК
Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова стала серебряным призёром Азиатских игр, которые проходят в Айти-Нагое (Япония).
Как прошёл финал
В финале весовой категории до 48 кг Абиба Абужакынова встретилась с представительницей Японии Мицуки Кондо.
По итогам схватки победу одержала японская спортсменка. Абужакынова завершила выступление на Азиатских играх с серебряной медалью.
Вторая серебряная медаль подряд
Для Абибы Абужакыновой это уже вторая серебряная медаль Азиатских игр.
Ранее казахстанская дзюдоистка завоевала серебро на Играх в Ханчжоу, которые состоялись в 2023 году.
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