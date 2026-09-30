Абиба Абужакынова вновь стала серебряным призёром Азиатских игр

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова стала серебряным призёром Азиатских игр, которые проходят в Айти-Нагое (Япония).

Как прошёл финал

В финале весовой категории до 48 кг Абиба Абужакынова встретилась с представительницей Японии Мицуки Кондо.

По итогам схватки победу одержала японская спортсменка. Абужакынова завершила выступление на Азиатских играх с серебряной медалью.

Вторая серебряная медаль подряд

Для Абибы Абужакыновой это уже вторая серебряная медаль Азиатских игр.

Ранее казахстанская дзюдоистка завоевала серебро на Играх в Ханчжоу, которые состоялись в 2023 году.