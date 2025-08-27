Азиатский банк развития за годы сотрудничества вложил в Казахстан свыше $7,5 млрд, поддержав ключевые проекты в транспорте, энергетике, цифровизации, жилищной и социальной сферах, передает BAQ.KZ. Об этом стало известно на встрече заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина с главой представительства АБР Кумаром Утсавом.

Сегодня портфель сотрудничества включает стратегически важные инфраструктурные проекты — от реконструкции автодорог "Актобе – Кандыагаш" и "Кызылорда – Жезказган" до строительства университетских больниц в Караганде, Актобе и Семее.

В центре переговоров оказались новые инициативы: "зеленое" жилищное финансирование, развитие ГЧП и крупные транспортные проекты. Отдельно обсуждалась подготовка к Министерской конференции ЦАРЭС в Бишкеке.

Это мероприятие не только подведет итоги года и определит приоритеты на будущее ЦАРЭС, но и станет неотъемлемой частью глобального диалога по вопросам развития транспорта и транзита, — подчеркнул Жумангарин.

Стороны заявили о готовности и дальше расширять партнерство, чтобы обеспечить устойчивый рост и новые возможности для экономики Казахстана.