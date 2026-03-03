Казахстанская конькобежка Кристина Шумекова, завоевавшая пять золотых медалей на юниорском чемпионате мира в Инцелле, поделилась эмоциями от своего триумфального выступления, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

- В целом, когда перед чемпионатом думала о том, как буду бежать и что буду делать, думала, что медали точно будут, но не на 500 метрах. Потому что на этой дистанции я ни разу в сезоне на кубках не смогла завоевать медаль, и только на чемпионате получилось стать первой.

- Поделитесь эмоциями, каково это — стать абсолютной чемпионкой мира?

- Круто, это очень классные эмоции. Это непередаваемо, когда ты стоишь на пьедестале, поднимается флаг Казахстана, звучит гимн. Это просто потрясающе, не передать словами.

[В командных соревнованиях] я бежала в паре с Джанин Рознер из Австрии. Она была участницей Олимпийских игр. В целом я плюс-минус понимала, что уровень сейчас один и можно бороться. И было понимание, что если я выигрываю в паре — я выигрываю чемпионат мира, — сказала в интервью отечественным СМИ Шумекова.

Ранее Президент Казахстана поздравил конькобежку Кристину Шумекову с триумфом на чемпионате мира.