Представитель фракции партии "AMANAT" Абуталип Мутали получил мандат депутата Мажилиса и на пленарном заседании был избран членом Комитета по экономическим реформам и региональному развитию. Он занял место Жулдыз Сулейменовой, чьи полномочия были прекращены в связи с назначением на пост министра просвещения, передаёт BAQ.KZ.

36-летний Абуталип Мутали является выпускником программы "Болашак" и членом Президентского молодежного кадрового резерва. Он окончил Пенсильванский государственный университет (The Pennsylvania State University, США) и является сооснователем компании Bolashak Engineering, занимающейся созданием интеграционных платформ и разработкой мобильных приложений.

Кроме того, Мутали назначен советником Исполнительного секретаря партии "AMANAT". В этой должности он курирует вопросы цифровизации, включая разработку мобильного приложения и реализацию других инициатив в рамках единой концепции "Открытая партия".