Абзал Нукенов освобожден от должности заведующего Отделом внутренней политики АП

Распоряжением Главы государства Абзал Нукенов освобожден от должности заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

