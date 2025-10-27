Сегодня, 11:19

Распоряжением Главы государства Абзал Нукенов освобожден от должности заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.