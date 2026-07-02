AD Ports Group выразил интерес к расширению сотрудничества с Казахстаном
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял управляющего и главного исполнительного директора AD Ports Group Мухаммеда Аль-Шамиси.
На полях пленарного заседания Совета иностранных инвесторов состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с Мухаммедом Аль-Шамиси.
Президент отметил, что AD Ports Group зарекомендовала себя как один из ведущих мировых операторов в сфере морских перевозок и развития портовой инфраструктуры.
Собеседники обсудили перспективы расширения транзитно-транспортного потенциала Каспийского региона в рамках развития Среднего коридора.
Как подчеркнул Президент Казахстана, в ходе недавнего официального визита в Брюссель руководство Европейского Союза и представители европейского делового сообщества выразили готовность расширить грузопоток по ТМТМ, признав его одной из ключевых транспортных артерий, связывающих Азию и Европу.
В ходе беседы особое внимание было уделено деятельности совместных предприятий в сфере грузоперевозок, а также развитию портовой инфраструктуры, включая строительство зерновых и грузовых терминалов.
В свою очередь Мухаммед Аль-Шамиси подтвердил стратегический интерес холдинга к долгосрочному сотрудничеству и укреплению партнерства в регионе.
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