Депутат Сената Бибигуль Жексенбай на республиканской конференции в Академии Алтынсарина заявила, что основа стабильности Казахстана – не только законы, но и повседневное следование гражданским ценностям справедливости, открытости и ответственности каждым жителем страны, передает BAQ.KZ.

Обращаясь к руководителям образовательных организаций, их заместителям по воспитательной работе, педагогам, специалистам методических центров и представителям госорганов со всех регионов страны, сенатор подчеркнула фундаментальную роль концепции "Адал азамат" (Честный гражданин) в развитии Казахстана. Она назвала принципы "Адал азамат", обозначенные Президентом на Национальном курултае, важнейшими ценностями, формирующими облик нации.

"Для развития Казахстана важны не только экономические реформы, но прежде всего – развитие гражданского общества, – заявила Бибигуль Жексенбай. – Если обозначенные на Национальном курултае ценности – справедливость, открытость, ответственность – станут частью нашей повседневной жизни, стабильность государства будет обеспечиваться не только законами, но и деятельностью каждого гражданина".

По словам сенатора, именно система образования играет ключевую роль в привитии этих ценностей подрастающему поколению.