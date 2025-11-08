Пловец Адильбек Мусин успешно прошел в финал соревнований по плаванию на Играх исламской солидарности, которые проходят в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.

В полуфинальном заплыве на дистанции 50 метров баттерфляем спортсмен показал время 0:23,87, обеспечив себе место в решающем заплыве.

Финальные соревнования на этой дистанции состоятся завтра, 9 ноября.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.

Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).