  • 9 Ноября, 14:08

Адильбек Мусин вышел в финал Игр исламской солидарности

Вчера, 21:00
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Тұрар Қазанғапов Вчера, 21:00
Вчера, 21:00
6
Фото: Тұрар Қазанғапов

Пловец Адильбек Мусин успешно прошел в финал соревнований по плаванию на Играх исламской солидарности, которые проходят в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.

В полуфинальном заплыве на дистанции 50 метров баттерфляем спортсмен показал время 0:23,87, обеспечив себе место в решающем заплыве.

Финальные соревнования на этой дистанции состоятся завтра, 9 ноября.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.

Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021). 

Самое читаемое

Наверх