Представитель команды Казахстана по дзюдо Адилет Алмат стал победителем турнира серии Гран-при в Линце (Австрия), передает BAQ.KZ.

Спортсмен представлял страну в весовой категории до 81 кг. В финальной схватке Алмат встретился с представителем Азербайджана Вусалом Галандарзаде. По итогам противостояния победу одержал казахстанец.

Таким образом, в активе сборной Казахстана на данный момент две медали. Ранее Шерзод Давлатов (до 60 кг) завоевал бронзовую награду.