Адилет Алмат стал победителем турнира серии Гран-при по дзюдо
В финальной схватке Алмат встретился с представителем Азербайджана.
Сегодня 2026, 07:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 07:11Сегодня 2026, 07:11
147Фото: НОК РК
Представитель команды Казахстана по дзюдо Адилет Алмат стал победителем турнира серии Гран-при в Линце (Австрия), передает BAQ.KZ.
Спортсмен представлял страну в весовой категории до 81 кг. В финальной схватке Алмат встретился с представителем Азербайджана Вусалом Галандарзаде. По итогам противостояния победу одержал казахстанец.
Таким образом, в активе сборной Казахстана на данный момент две медали. Ранее Шерзод Давлатов (до 60 кг) завоевал бронзовую награду.
Самое читаемое
- Токаев приветствует заявление Президента Ирана о решении не нападать на соседние страны
- Трамп назвал условие сделки с Ираном
- Иранский дрон нанес удар по элитному небоскребу в Дубае
- Ильхам Алиев поблагодарил Токаева за осуждение атаки на аэропорт Нахчывана
- Казахстанские учёные создали устройство для выработки энергии из вибраций