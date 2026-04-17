Адилет Алмат выиграл чемпионат Азии по дзюдо

Казахстанский дзюдоист Адилет Алмат стал чемпионом Азии на турнире в Ордосе (Китай), передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Он завоевал золотую медаль в весовой категории до 81 килограмма. В финальной схватке Алмат одолел представителя Таджикистана Сомона Махмадбекова.

Ранее в этой же весовой категории бронзовую награду выиграл еще один представитель Казахстана — Абылайхан Жубаназар.

Также третье место на чемпионате Азии заняла Эсмигуль Куюлова, выступавшая в категории до 63 килограммов.