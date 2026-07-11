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«ӘDILET» делает ставку на технологическое развитие и цифровизацию государственного управления

11 Июля 2026, 10:11
АВТОР
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Пресс-служба партии 11 Июля 2026, 10:11
11 Июля 2026, 10:11
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Фото: Пресс-служба партии

На III внеочередном съезде партии «ӘDILET» делегаты утвердили предвыборную программу, изменения в устав и список из 186 кандидатов в депутаты Курултая.

Председатель партии Айбек Дадебай заявил, что «ӘDILET» делает ставку на технологическое развитие, цифровизацию государственного управления, поддержку предпринимательства, модернизацию инфраструктуры и повышение качества жизни граждан. Какие конкретные предложения вошли в программу партии, почему именно эти направления названы приоритетными, кто вошел в список кандидатов и с какой повесткой «ӘDILET» идет на выборы?

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