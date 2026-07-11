«ӘDILET» делает ставку на технологическое развитие и цифровизацию государственного управления
11 Июля 2026, 10:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
11 Июля 2026, 10:1111 Июля 2026, 10:11
114Фото: Пресс-служба партии
На III внеочередном съезде партии «ӘDILET» делегаты утвердили предвыборную программу, изменения в устав и список из 186 кандидатов в депутаты Курултая.
Председатель партии Айбек Дадебай заявил, что «ӘDILET» делает ставку на технологическое развитие, цифровизацию государственного управления, поддержку предпринимательства, модернизацию инфраструктуры и повышение качества жизни граждан. Какие конкретные предложения вошли в программу партии, почему именно эти направления названы приоритетными, кто вошел в список кандидатов и с какой повесткой «ӘDILET» идет на выборы?
Самое читаемое
- Казахстанцев предупредили об опасной жаре до +46 градусов
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 11 июля
- Минтруда меняет правила назначения пенсий в Казахстане
- Серьезная заявка – «Әділет» представила самый большой список кандидатов в депутаты Курултая
- В Туркестанской области новое водохранилище за 15,7 млрд тенге