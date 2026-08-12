«Әділет» лидирует в зрительском голосовании на теледебатах

Партия «Әділет» заняла первое место в промежуточном зрительском голосовании по итогам теледебатов партий, участвующих в выборах в Курултай.

Согласно опубликованным результатам, выступления представителей «Әділет» поддержали 59,5% участников опроса.

Второе место занимает партия «Ауыл» — 14,4% голосов. На третьей позиции находится Respublica с результатом 12,1%.

Далее в рейтинге расположились:

Народная партия Казахстана — 4,2%;

ОСДП — 3,7%;

«Ак жол» — 3,4%;

«Байтақ» — 2,1%.

Еще 0,6% участников выбрали вариант «Никто не понравился».

Отмечается, что данные являются промежуточными и могут измениться по мере продолжения голосования.