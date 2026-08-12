  • Главная
  • Новости
  • «Әділет» лидирует в зрительском голосовании на теледебатах

«Әділет» лидирует в зрительском голосовании на теледебатах

Выступления представителей «Әділет» поддержали 59,5% участников опроса.

12 Августа 2026, 21:47
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Пресс-служба партии 12 Августа 2026, 21:47
12 Августа 2026, 21:47
132
Фото: Пресс-служба партии

Партия «Әділет» заняла первое место в промежуточном зрительском голосовании по итогам теледебатов партий, участвующих в выборах в Курултай.

Согласно опубликованным результатам, выступления представителей «Әділет» поддержали 59,5% участников опроса.

Второе место занимает партия «Ауыл» — 14,4% голосов. На третьей позиции находится Respublica с результатом 12,1%.

Далее в рейтинге расположились:

Народная партия Казахстана — 4,2%;
ОСДП — 3,7%;
«Ак жол» — 3,4%;
«Байтақ» — 2,1%.
Еще 0,6% участников выбрали вариант «Никто не понравился».

Отмечается, что данные являются промежуточными и могут измениться по мере продолжения голосования.

Самое читаемое

Наверх