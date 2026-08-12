«Әділет» лидирует в зрительском голосовании на теледебатах
Выступления представителей «Әділет» поддержали 59,5% участников опроса.
12 Августа 2026, 21:47
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12 Августа 2026, 21:4712 Августа 2026, 21:47
132Фото: Пресс-служба партии
Партия «Әділет» заняла первое место в промежуточном зрительском голосовании по итогам теледебатов партий, участвующих в выборах в Курултай.
Согласно опубликованным результатам, выступления представителей «Әділет» поддержали 59,5% участников опроса.
Второе место занимает партия «Ауыл» — 14,4% голосов. На третьей позиции находится Respublica с результатом 12,1%.
Далее в рейтинге расположились:
Народная партия Казахстана — 4,2%;
ОСДП — 3,7%;
«Ак жол» — 3,4%;
«Байтақ» — 2,1%.
Еще 0,6% участников выбрали вариант «Никто не понравился».
Отмечается, что данные являются промежуточными и могут измениться по мере продолжения голосования.
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