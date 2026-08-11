Ближайшие три дня принесут трем крупнейшим городам Казахстана совершенно разную погоду. В Астане после +38 резко станет прохладнее, Алматы сохранит жару до +36, а в Шымкенте температура поднимется до +42, передает BAQ.KZ по данным Казгидромета.

Астана

11 августа в столице днем ожидается +36+38, ночью +20+22. Ветер составит 9-14 метров в секунду.

Уже 12 августа жара отступит. Днем прогнозируют +27+29, ночью +13+15. Ветер 7-12 метров в секунду, ночью порывы до 15 метров в секунду.

13 августа днем будет +28+30, ночью температура опустится до +12+14. Ветер 9-14 метров в секунду.

Получается, всего за сутки дневная температура в Астане снизится почти на 10 градусов, а ночная сразу на 7-9 градусов.

Алматы

11 августа днем в Алматы прогнозируют +33+35, ночью +21+23. Ветер 3-8 метров в секунду, днем порывы до 13 метров в секунду.

12 августа станет немного жарче. Днем ожидается +34+36, ночью +21+23. Ветер 3-8 метров в секунду.

13 августа температурный фон почти не изменится. Днем снова +34+36, ночью +21+23. Ветер сохранится на уровне 3-8 метров в секунду.

Получается, Алматы проведет все три дня практически без температурных скачков. Днем будет выше +30, а ночами около +22.

Шымкент

Самая сильная жара ожидается в Шымкенте.

11 августа днем синоптики прогнозируют +38+40, ночью +22+24. Ветер 8-13 метров в секунду, днем порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

12 августа температура поднимется еще выше. Днем ожидается +40+42, ночью +22+24. Ветер 8-13 метров в секунду.

13 августа жара сохранится. Днем снова прогнозируют +40+42, ночью +22+24. Ветер 8-13 метров в секунду.

То есть два дня подряд, 12 и 13 августа, дневная температура в Шымкенте может достигать +42.

Где сегодня объявлены штормовые предупреждения

На 11 августа Казгидромет выпустил предупреждения сразу для нескольких регионов.

На западе, севере и востоке Акмолинской области днем ожидается пыльная буря.

Пыльную бурю прогнозируют на западе, юге и востоке Атырауской области.

В Северо-Казахстанской области она ожидается на западе, севере и юге региона. В Петропавловске днем тоже прогнозируют пыльную бурю.

В Таразе 11 августа ожидаются кратковременный дождь и гроза.