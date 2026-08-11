Казахстанцы смогут бесплатно учиться в Японии с 2027 года

Казахстанские студенты смогут поступить в магистратуру или докторантуру Tokyo Metropolitan University и получить полное финансирование обучения.

Как сообщают в Министерстве науки и высшего образования, старт программы запланирован на 1 апреля 2027 года.

Что предлагает программа

Tokyo Metropolitan University объявил прием заявок от иностранных граждан на участие в стипендиальной программе Tokyo Global Partner Scholarship Program (Tokyo GP).

Программа рассчитана на перспективных студентов из стран Азии и дает возможность продолжить обучение в Японии на уровне магистратуры или PhD.

Участникам программы предоставят:

освобождение от оплаты экзаменационного сбора;

освобождение от вступительного взноса;

полное освобождение от оплаты обучения;

ежемесячную стипендию 150 тысяч японских иен;

компенсацию расходов на международный авиаперелет;

помощь в поиске жилья.

Финансирование предоставляется до двух лет для магистратуры и до трех лет для докторантуры.

Кто может подать заявку

Участвовать могут студенты университетов – партнеров Tokyo Metropolitan University, обучающиеся в странах Азии.

Также программа доступна сотрудникам исследовательских организаций, государственных органов и компаний соответствующих стран.

Для поступления в магистратуру необходимо иметь степень бакалавра, а для PhD – степень магистра или эквивалентную квалификацию.

Какие требования

Кандидат должен иметь GPA не ниже 2,30.

Также необходимо подтвердить знание английского языка на уровне CEFR B2 или выше либо владение японским языком на уровне JLPT N2 или выше.

Кроме того, участник должен соответствовать территориальным и партнерским критериям программы.

Важно учитывать, что некоторые образовательные программы Tokyo Metropolitan University проводятся только на японском языке.

Какие направления доступны

Обучение можно пройти по разным направлениям, среди которых:

Science;

Urban Environmental Sciences;

Systems Design;

Human Health Sciences;

другие образовательные программы университета.

Требования к кандидатам и языку обучения могут отличаться в зависимости от выбранной Graduate School и программы.

Как подать заявку

Сначала необходимо выбрать подходящую Graduate School Tokyo Metropolitan University и образовательную программу уровня Master’s или PhD.

Затем следует ознакомиться с Application Guidelines выбранной Graduate School. В них указаны перечень необходимых документов, сроки и порядок подачи заявки.

После этого кандидат подает документы в установленном порядке и проходит отбор.

Точные сроки подачи документов зависят от выбранной Graduate School.

Когда начинается обучение

Текущий набор рассчитан на студентов, которые начнут обучение 1 апреля 2027 года.

Подробные условия участия, список программ и требования к документам опубликованы на официальном сайте Tokyo Metropolitan University.