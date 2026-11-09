«Әділет» предложил бесплатно учить казахстанцев зарабатывать с помощью ИИ

Партия «Әділет» вместе с Министерством труда до конца 2026 года планирует запустить бесплатное обучение, которое научит казахстанцев выполнять оплачиваемые задачи с помощью искусственного интеллекта. Проект обсудили на экспертной сессии, посвященной цифровым приоритетам Послания Президента.

Сессию «Цифровые приоритеты Послания Президента: задачи и пути реализации» провели на площадке партии «Әділет». В ней участвовали заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, заместитель председателя партии Каныш Тулеушин, представители министерств, IT-компаний и эксперты.

Проект обучения называется AI Earners. Его эффективность предлагают оценивать не дипломами, а реальным результатом, тем, нашли ли участники работу и выросли ли их доходы. Инициатива входит в долгосрочную стратегию партии до 2031 года, по которой основам искусственного интеллекта планируют обучить 5 млн человек и подготовить 100 тыс. специалистов.

Курс на это задал Глава государства в Послании народу Казахстана.

«На следующем этапе цифровизации надо перейти от обеспечения доступа к услугам к расширению личных возможностей», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Главной темой сессии стала Долина центров обработки данных в Экибастузе. Проект должен привлечь международные инвестиции, создать высокотехнологичные рабочие места и в будущем расширить экспорт цифровых услуг и технологий ИИ.

«На этапе строительства первой очереди планируется создать более 2 тысяч временных рабочих мест, а на этапе эксплуатации - свыше 240 постоянных. При достижении мощности 1 ГВт эти показатели могут превысить 11 тысяч временных и 1 500 постоянных рабочих мест соответственно. Казахстанские инженеры, программисты и специалисты по искусственному интеллекту смогут работать с самыми передовыми технологиями мира, включая новейшие чипы NVIDIA Vera Rubin, не выезжая за пределы страны. Это позволит не только создавать высокотехнологичные рабочие места, но и формировать собственную инженерную и научно-технологическую экспертизу», – отметил Жаслан Мадиев.

Каныш Тулеушин представил предложения партии по шести направлениям цифровой повестки. Это занятость и доходы людей, технологическое развитие, доступность госуслуг, цифровизация инфраструктуры, подготовка кадров и защита цифровых прав граждан.

Отдельно говорили о разрыве между городом и селом. Партия вместе с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития готовит проект «Цифровой аул».

«Важно обеспечить равные возможности для жителей областных центров и сельских районов. В рамках проекта «Цифровой аул» мы определили около 20 конкретных проектов, которые планируем внедрить в сельских населенных пунктах. Речь идет о качественной связи, доступных государственных услугах и современных цифровых сервисах. Но наша задача шире: народная цифровая экономика должна помогать человеку зарабатывать, создавать свое дело и повышать качество жизни», – отметил Каныш Тулеушин.

Участники обсудили, как сделать госуслуги удобнее. Среди предложений проактивная социальная помощь, электронный паспорт здоровья, развитие телемедицины, сокращение лишних документов и повторных обращений.

Говорили и о применении ИИ в управлении городами, сельском хозяйстве и использовании воды, о цифровых двойниках инфраструктуры, развитии Smart City, цифровизации ЖКХ и прозрачности расходов.

По итогам сессии участники договорились продолжить совместную работу с госорганами и экспертами.