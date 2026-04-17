Адилет Шери завоевал бронзу юниорского чемпионата мира по таеквондо

Казахстанский спортсмен Адилет Шери стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира по таеквондо, который проходит в Ташкенте, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.

Отечественный таеквондист выступал в весовой категории до 51 килограмма и сумел дойти до полуфинала турнира.

В поединке за выход в финал он встретился с представителем Туниса Малеком Макрони, которому уступил. По итогам соревнований Шери завоевал бронзовую медаль мирового первенства.

Ранее на этом турнире золото Казахстану принесла Айым Серикбаева, выступавшая в весе до 44 килограммов. Бронзовыми призерами также стали Ерасыл Ерзат (до 48 кг), Ислам Медетбай (до 55 кг) и Алидар Абдукаримов (до 68 кг).