Адилет Шери завоевал бронзу юниорского чемпионата мира по таеквондо
Сегодня 2026, 18:53
Фото: пресс-служба Федерации
Казахстанский спортсмен Адилет Шери стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира по таеквондо, который проходит в Ташкенте, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.
Отечественный таеквондист выступал в весовой категории до 51 килограмма и сумел дойти до полуфинала турнира.
В поединке за выход в финал он встретился с представителем Туниса Малеком Макрони, которому уступил. По итогам соревнований Шери завоевал бронзовую медаль мирового первенства.
Ранее на этом турнире золото Казахстану принесла Айым Серикбаева, выступавшая в весе до 44 килограммов. Бронзовыми призерами также стали Ерасыл Ерзат (до 48 кг), Ислам Медетбай (до 55 кг) и Алидар Абдукаримов (до 68 кг).
Самое читаемое
- Стрельба в воинской части Павлодара: есть погибший и раненый
- Около 250 спортсменов от Казахстана примут участие в IV Всемирных играх кочевников
- Вице-президента Казахстана назначат после формирования Курултая
- Двадцать пять лет ждут сноса: История последних старых двухэтажек на левом берегу Астаны
- Президент выразил соболезнование в связи с кончиной Есмухана Обаева