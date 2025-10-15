Семей вписал новую главу в свою историю: впервые в Казахстане в рамках политических реформ состоялись прямые выборы акима областного центра, и их убедительным победителем стал Адлет Кожанбаев, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат области Абай.

14 октября 2025 года он официально вступил в должность акима города, набрав 77,1% голосов избирателей. Его соперники, Каныш Толеуов и Айболат Бекжасаров, набрали соответственно 10,8% и 8,4%, а ещё 3,7% проголосовали против всех.

Представление нового акима прошло в торжественной обстановке. Аким области Берик Уали назвал прошедшие выборы "историческим событием не только для Семея, но и для всей страны", подчеркнув, что это — наглядный результат курса политической модернизации, заданного Президентом Касым-Жомартом Токаевым. По его словам, именно Семей — с его богатым историческим и культурным наследием — символично стал первым городом областного значения, где аким был избран голосованием самих жителей.

Адлет Кожанбаев — уроженец села Бигаш Кокпектинского района, начинал карьеру в банковском секторе, а затем возглавлял Управление финансов области Абай. До назначения в Семей он работал акимом Кокпектинского района. По словам акима области, за ним стоит опыт, профессионализм и высокая степень доверия со стороны населения. Жители Семея, как отметил глава региона, "проявили зрелость и политическую активность, выбрав руководителя, который понимает чаяния города".

Город Семей, обладая статусом исторического и культурного центра страны, имеет как огромный потенциал, так и немало вызовов. Развитие инфраструктуры, решение экологических проблем, модернизация городской среды — всё это входит в повестку нового акима. В свою очередь, руководство области заверило, что окажет новому руководителю всестороннюю поддержку в реализации программ социально-экономического развития.

В завершение церемонии председатель территориальной избирательной комиссии Гульжан Куанышева вручила Адлету Кожанбаеву удостоверение акима города Семей.