В Алматы продолжается тушение крупного пожара в административном здании в Медеуском районе, микрорайон Самал, передает BAQ.KZ.

Загорелась кровля 4-этажного офиса, и на месте происшествия работает 55 пожарных и задействовано 19 единиц спецтехники.

Огнеборцы ведут работы по тушению пожара, вскрытию и проливу кровли. Создан штаб пожаротушения, а звенья газодымозащитной службы обследовали здание на наличие людей — пострадавших не обнаружено. Для борьбы с огнём используются лафетные стволы через пожарные автолестницы, обеспечена бесперебойная подача воды.

По последним данным МЧС РК, пожар локализован. Пострадавших нет, однако работы по ликвидации возгорания продолжаются, и спасатели продолжают контролировать ситуацию, чтобы исключить повторное распространение огня.