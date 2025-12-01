Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение об отзыве руководителей 48 американских дипломатических представительств за рубежом. Речь идёт о странах Азии, Африки, Восточной Европы, а также Центральной и Южной Америки, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на The New York Post.

Ранее агентство Associated Press указывало, что отзыв может затронуть послов в 29 странах, однако фактическое число оказалось больше.

Представитель Госдепартамента США пояснил, что подобные шаги являются стандартной практикой при смене администрации. По его словам, посол является личным представителем президента, и глава государства имеет право формировать дипломатический корпус в соответствии со своей внешнеполитической повесткой, включая курс "Америка прежде всего".

При этом, как отмечает издание, администрация Дональда Трампа пока не назначила постоянных послов в ряде ключевых для США государств. В частности, дипломатические посты остаются вакантными в Австралии, Германии, Катаре, Саудовской Аравии, Южной Корее и Украине.