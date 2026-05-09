Нестабильная погода ожидается в Казахстане

Штормовое предупреждение распространили синоптики по ряду регионов Казахстана, передает BAQ.kz.

В ближайшие дни в стране ожидается неустойчивая погода: дожди, грозы, град, шквальный ветер, местами пыльные бури, а также сохранение высокой и чрезвычайной пожарной опасности в ряде регионов.

В Жамбылской области в горных и предгорных районах ожидаются сильные дожди, формирование склонового стока и подъём уровней воды в реках, что повышает риск подтоплений населённых пунктов и дорог в пойменных зонах.

В Туркестанской области прогнозируются дожди, местами сильные, с возможным подъёмом уровней воды в реках, разливами и подтоплениями, при этом сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу ожидаются дожди и склоновый сток в горных и предгорных районах с риском локальных подтоплений, а также высокая пожарная опасность.

В Алматинской области в горных и предгорных районах прогнозируются небольшие дожди и грозы при порывистом ветре до 18–20 м/с, при этом сохраняется сильная жара до 36 градусов и высокая пожарная опасность.

В Кызылординской область ожидаются дожди, грозы, шквалистый ветер и пыльные бури, при порывах ветра до 15–20 м/с сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях прогнозируются дожди, грозы, местами град, туман и порывистый ветер до 15–20 м/с.

В Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областях ожидаются дожди, грозы, град, шквалы и туман, а также сильный ветер до 15–28 м/с; в последующие дни прогнозируется резкое похолодание и заморозки до −1−6 градусов, местами осадки в виде дождя и снега.

В области Абай и Восточно-Казахстанской области 9 мая ожидаются дожди и грозы, порывистый ветер до 15–20 м/с, а 11–12 мая – резкое похолодание, осадки и заморозки.

В области Улыау прогнозируются грозы, град и шквалистый ветер, а также сохранение высокой пожарной опасности.

В Астане ожидаются дожди, грозы, град, туман и порывистый ветер до 15–20 м/с.

Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях и рекомендуют соблюдать меры предосторожности, особенно в период гроз, сильного ветра и возможных подтоплений.