DeepSeek, Gemini, Claude: кто сегодня лидирует на рынке ИИ

Если несколько лет назад казалось, что ChatGPT в одиночку меняет весь рынок, то сейчас ситуация выглядит совершенно иначе. Против OpenAI в полную силу выступили Google, Anthropic, xAI, а также китайские компании вроде DeepSeek и Qwen. Эксперты уже называют происходящее "геополитической эпохой ИИ", передает корреспондент BAQ.KZ.

Что изменилось на рынке LLM-моделей

Согласно международным benchmark-рейтингам и аналитическим платформам, опубликованным в апреле–мае, разрыв между самыми мощными LLM-моделями мира значительно сократился.

Справочно: LLM (Large Language Model) - это большие языковые модели искусственного интеллекта, обученные на огромных объемах текста. Они способны понимать запросы человека и генерировать ответы, писать тексты, анализировать информацию, переводить, создавать код, изображения и выполнять другие интеллектуальные задачи.

Если раньше OpenAI считалась безусловным лидером, то сейчас сразу несколько компаний демонстрируют очень близкие результаты.

Модели GPT-5.5 и GPT-5.4 Pro от OpenAI по-прежнему высоко оцениваются в задачах reasoning, multimodal и сложной аналитики. Однако прежнего абсолютного доминирования уже не наблюдается.

Разработанная Google DeepMind модель Gemini 3.1 Pro за последние месяцы заметно усилилась в направлениях coding, агентных систем и работы с большим контекстом. В ряде coding benchmark-рейтингов Gemini уже опережает системы OpenAI.

Модель Claude Opus 4.7 от Anthropic также активно обсуждается в developer-сообществе. Многие называют её "ИИ, который думает как человек". Особенно высоко оцениваются возможности Claude в анализе длинных текстов, стратегическом мышлении и сложной аналитике.

Одним из главных изменений 2026 года стало резкое усиление китайских моделей.

Системы DeepSeek-V4, Qwen, Kimi и GLM вышли на высокие позиции в международных рейтингах и стали реальными конкурентами западных компаний. Особенно много обсуждений вызывает DeepSeek-V4. Несмотря на сравнительно низкую стоимость, в ряде benchmark-тестов модель показывает результаты, очень близкие к OpenAI и Google.

Эксперты уже называют это "Sputnik moment" для индустрии ИИ - намекая на то, что прогресс Китая в сфере искусственного интеллекта начал всерьез беспокоить западные технологические компании.

Почему страны стремятся создавать собственные платформы

По мнению IT-эксперта, Data Analyst / Data Engineer Нуржола Табигата, стремление стран развивать собственные платформы напрямую связано с этой технологической гонкой.

"Этот тренд невозможно отрицать. У каждой страны есть свои законы и требования. Мы видим огромные различия между цифровыми платформами разных государств. Поэтому важно развивать собственные сервисы внутри страны, поскольку зарубежные платформы иногда могут создавать прямые или косвенные проблемы", - считает эксперт.

По его словам, в Казахстане в последнее время активно обсуждается платформа Aitu, однако для пользователей главным фактором остается удобство.

"Люди в первую очередь смотрят на удобство использования, затем - на надежность, и только потом - на аудиторию. Если платформа отвечает этим требованиям, человек будет пользоваться ей постоянно. Если нет - заходить только при необходимости", - говорит Нуржол Табигат.

Он также отметил, что зарубежные платформы выигрывают за счет быстрого анализа запросов аудитории и способности оперативно адаптироваться под потребности пользователей.

"Нельзя зависеть только от одной модели"

По словам эксперта, рост числа LLM-моделей кардинально изменил рынок.

"Сейчас существует огромное количество LLM-моделей, и каждая сильна в определенных задачах. Поэтому опытные специалисты используют сразу несколько систем и получают результат из сильных сторон каждой. Привязываться только к одной модели уже неправильно", - считает он.

ИИ перестал быть просто чат-ботом

Нуржол Табигат отмечает, что искусственный интеллект уже давно вышел за рамки обычных чат-ботов.

"Сегодня ИИ-модели способны самостоятельно выполнять задачи. Многие компании сокращают количество сотрудников и начинают доверять искусственному интеллекту часть ответственной работы. В будущем они смогут писать код, создавать презентации и даже самостоятельно принимать некоторые решения", - говорит эксперт.

При этом он подчеркивает, что пока такие системы остаются под контролем человека и работают как вспомогательный инструмент.

Главная борьба - уже не за модель, а за экосистему

Сегодня на рынке ИИ нет единственного лидера.

OpenAI сохраняет сильные позиции благодаря универсальности своих систем, Google усиливается в coding и агентных решениях, Anthropic делает ставку на аналитику, а DeepSeek привлекает внимание высокой эффективностью при низкой стоимости.

В open-source сегменте усиливают влияние Qwen и Llama.

По мнению экспертов, следующая большая конкуренция развернется уже не вокруг качества моделей, а вокруг экосистем.

Победителем может стать та компания, чей искусственный интеллект окажется глубже интегрирован в смартфоны, поисковые системы, государственные сервисы, образование и бизнес.