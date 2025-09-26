Администрация Трампа предостерегла УЕФА от давления на Израиль
США выступили против исключения израильских команд.
Сегодня, 08:30
101Фото: Leon Neal / AP
УЕФА рассматривает возможность отстранения команд Израиля от официальных соревнований. В ответ администрация президента США Дональда Трампа сделала официальное заявление, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.
"Мы приложим все усилия, чтобы полностью пресечь любые попытки отстранить сборную Израиля от участия в чемпионате мира", - говорится в сообщении Госдепартамента США.
При этом остаётся неизвестным, оказывают ли американские власти давление на УЕФА или ФИФА по данному вопросу.
Напомним, США вместе с Канадой и Мексикой примут чемпионат мира 2026 года. Однако для сборной Израиля участие в турнире остаётся под вопросом: команда занимает третье место в отборочной группе, уступая Италии и Норвегии.
