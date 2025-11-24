Департамент по повышению эффективности работы федерального правительства США (DOGE), который возглавлял Илон Маск, досрочно прекратил существование, передает BAQ.kz со ссылкой на Reuters.

DOGE расформирован за восемь месяцев до запланированного срока закрытия. Ведомство создавалось на год и должно было завершить работу в июле 2026 года.

Илон Маск покинул пост главы департамента в мае. Директор Управления кадровой службы (OPM) Скотт Купор заявил, что DOGE больше не представляет собой централизованного органа и фактически "не существует". Большая часть функций перешла к OPM.

Департамент был создан для сокращения расходов и оптимизации федеральной структуры. Маск ушёл с поста на фоне разногласий с Дональдом Трампом по поводу законопроекта, который предприниматель считал опасным для бюджета страны.

После увольнения Маска несколько ключевых сотрудников покинули структуру. Исполняющая обязанности администратора DOGE Эми Глисон в марте взяла советническую позицию при министре здравоохранения и социальных служб Роберте Кеннеди. Белый дом продолжает заявлять об усилиях по борьбе с расточительством, несмотря на переход полномочий и расформирование департамента.