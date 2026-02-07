Администрация Трампа ударила по фармацевтическому капитализму
Администрация президента США Дональда Трампа запустила новый государственный интернет-портал, направленный на снижение стоимости рецептурных лекарств для американцев.
Инициатива представлена как попытка противостоять высокой ценовой политике фармацевтических компаний.
В четверг Белый дом презентовал сайт TrumpRx.gov, на котором размещена информация более чем о 40 препаратах от пяти фармацевтических компаний, заключивших ценовые соглашения с администрацией. В их числе — AstraZeneca, Eli Lilly, EMD Serono, Novo Nordisk и Pfizer.
Как заявили в Белом доме, портал призван помочь пациентам получать лекарства по ценам, сопоставимым с минимальными, действующими в других развитых странах.
"Вы сэкономите целое состояние. Это также пойдет на пользу системе здравоохранения в целом", — заявил Дональд Трамп, представляя проект.
Сайт не занимается прямой продажей лекарств. Пользователи могут выбрать необходимый препарат, распечатать купон и предъявить его в аптеке для получения скидки либо перейти на сайты производителей, которые продают лекарства напрямую потребителям.
На платформе представлены в том числе популярные и дорогостоящие препараты, включая средства для снижения веса, такие как Ozempic и Wegovy. Администрация заявляет, что новый механизм позволит пациентам существенно сократить расходы на лечение.
Инициатива позиционируется как вызов "ценовой диктатуре" фармацевтической отрасли. В администрации подчеркнули, что проект направлен на прекращение практики, при которой американские пациенты, по их словам, фактически субсидируют более низкие цены на лекарства в других странах.
