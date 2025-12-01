В Казахстане с 1 декабря изменились адреса дежурных центров обслуживания населения в Астане, Алматы, Шымкенте и ряде областей, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Правительство для граждан".

Дежурные ЦОНы продолжают работать в расширенном формате. В будние дни они принимают посетителей с 09:00 до 20:00, а по субботам — с 09:00 до 13:00. Такой график позволяет гражданам получать госуслуги даже после окончания основного рабочего времени.

Отдельно уточняется режим работы дежурных спецЦОНов. В будние дни заявления принимаются с 09:00 до 18:00, тогда как выдача готовых документов продолжается до 20:00. В субботу приём заявлений осуществляется с 09:00 до 12:00, а выдача документов — до 13:00.

Госкорпорация также отмечает, что график работы дежурных центров в некоторых регионах может отличаться. Чтобы избежать неудобств, гражданам рекомендуют уточнять актуальное расписание конкретного отделения в мобильном приложении "ЦОН".