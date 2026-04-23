Лишился руки на стройке: студенту из Семея требуется протез за 25 миллионов

Протез стоит как целая квартира. У семьи Асылжана Калелова нет таких денег. А между тем, процедуру её установки нужно провести через два месяц после заживления раны после ампутации.

Напомним, студент из Семея Асылжан Калелов решил подработать на строительстве нового жилого комплекса объекта компании «Абай Ели». Ему нужны были деньги на оплату обучения. На третий рабочий день, 11 апреля, с ним произошёл несчастный случай. Он хотел извлечь камень из бетономешалки. Когда приспособления не помогли, он решил достать его руками. В этот момент смеситель включился.

Ему удалось высвободить руку, но её пришлось ампутировать выше локтя.

Ситуацию осложняет то, что с парнем не был подписан трудовой договор. Родственники потерпевшего утверждают, что его допустили на стройку без надлежащего инструктажа и обучения.

Сейчас Асылжан Калелов находится в отделении политравмы БСМП Семея. Накануне он снова побывал в операционной, возникло ожидаемое осложнение после ампутации.

«Травма тяжелая. Закончилась ампутацией. Мы постарались оставить большую часть вместе с плечевой костью. Так как в некоторых местах не хватало кожи, в день поступления пациента нам пришлось пересаживать кожный лоскут. Сразу стало ясно, что со временем некоторые места могут не зажить и дать некроз. И вот через 10 дней это случилось. Со временем всё затянется. Всё зависит от организма. Одним хватает недели, другим нужны месяцы. Здесь был сложный случай: мышцы, ткани, сухожилия, сосудистый пучок - всё было размозжено. Поэтому не было возможности пришить оторванную руку на место», - пояснил врач-травматолог БСМП г. Семей Жанахмет Садыков.

Рядом с Асылжаном его сестра Аида. Они с мамой по очереди находятся рядом с ним, стараются помочь, поддержать, поговорить.

Вся семья ждёт справедливого заключения. К ним попеременно приходят из полиции и трудовой инспекции. Задают вопросы, выясняют обстоятельства того злополучного дня.

По словам Аиды Кенесбековой, на днях компания «Абай Ели» заявила о том, что ответственность за произошедшее лежит на подрядной организации, которая взялась за возведение того самого объекта, на котором работал Асылжан.

«Как сказали в «Абай Ели», ИП взяли себе тот объект, а вместе с ним и ответственность за всё происходящее на нём, в том числе - за рабочих. Представитель этого предприятия пару раз приходил к Асылжану и передавал продуктовые посылки», - рассказала сестра парня.

Оплата за работу исчислялась квадратными метрами. В тот день, 11 апреля, Асылжан хотел попросить аванс. Он старался заработать на своё обучение, учился на юриста. А теперь парень мечтает о новом протезе.

Сейчас родственники ищут финансовую возможность для покупки турецкого бионического протеза. Его стоимость вместе с реабилитацией и пребыванием в клинике стоит больше 25 миллионов тенге. Тот аппарат не просто имитирует руку, а выполняет движения благодаря мышечной памяти человека.

«Я выяснила, что в Турции и Индии хорошо устанавливают такие протезы. Обратилась в турецкую клинику и мне ответили, всё разъяснили. установка должна быть через два месяца после заживления, пока ещё активна мышечная память. Я узнавала и в наших казахстанских клиниках, писала к ним, но мне никто не ответил», - рассказала девушка.

Теперь у семьи Асылжана есть всего два месяца на поиск средств и восстановление справедливости. Они надеются, что обе организации понесут ответственность за производственный несчастный случай и выплатят компенсацию.

«Адвокат работодателя вышел на связь с нашим адвокатом и предложили половину суммы протеза. А как нам быть дальше? Где искать деньги? Он же молодой, у него вся жизнь впереди! Ему нужны обе руки! У меня сейчас душа разрывается от того, что мой братишка без руки остался, и что все убегают от этой ответственности. Переживаю за его здоровье и психологическое состояние», - поделилась своими чувствами Аида Кенесбекова.

Сейчас Асылжан пытается привыкнуть к новому себе. Он пока не представляет, как будет жить без руки. В ближайшее время к реабилитации подключится психолог, который предложил помочь совершенно бесплатно.

В инспекции труда Абайской области сообщили, что 15 апреля была создана специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств случившегося. В начале мая она объявит о своих результатах.

Полиция проводит досудебное расследование по статье 277 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных и строительных работ».