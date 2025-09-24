Адвокат Перизат Кайрат потребовал полного оправдания подзащитной и её мамы
Судебная коллегия рассматривает жалобу на приговор по делу о хищении благотворительных средств.
В апелляционном суде защита заявила, что приговор первой инстанции в отношении Перизат Кайрат и её матери Гайни Алашбаевой является незаконным и подлежит отмене. Адвокат подчеркнул, что в деле отсутствует состав преступления, а все обвинения основаны на противоречивых и недопустимых доказательствах, передаёт BAQ.KZ.
По словам адвоката Асланбека Даулетьярова, отношения между благотворителями и организацией "Bizbirgemiz 2030" носили исключительно гражданско-правовой характер, и переданные пожертвования становились собственностью фонда.
Он утверждает, что все доказательства стороны обвинения противоречат друг другу и не согласуются между собой.
"Общественное объединение „Bizbirgemiz 2030“ было ликвидировано решением экономического суда, а конечные получатели помощи не заявлены потерпевшими", — отметил адвокат.
В суде были заслушаны свидетели, подтвердившие оказание реальной помощи со стороны Перизат Кайрат.
"Допрошенные в суде свидетели стороны защиты рассказали о том, что Перизат Кайрат в целях благотворительности приобрела для свидетеля четырёхквартирный дом в Алматы за 16 миллионов тенге. Севда Алиева подтвердила покупку квартиры в Астане за 28 миллионов тенге", — сказал защитник.
Адвокат также указал на грубые нарушения при проведении следственных действий.
"Во время обыска у Перизат Кайрат изъяли телефон ещё до начала процедуры, однако в протоколе указали, что он был обнаружен в ходе обыска. Видеозапись подтверждает эти противоречия", — заявил он.
В завершение адвокат попросил коллегию отменить приговор суда первой инстанции, оправдать Перизат Кайрат и Гайни Алашбаеву по всем статьям обвинения и отказать в удовлетворении гражданских исков.
Наша редакция продолжает следить за процессом.
