В апелляционном суде защита заявила, что приговор первой инстанции в отношении Перизат Кайрат и её матери Гайни Алашбаевой является незаконным и подлежит отмене. Адвокат подчеркнул, что в деле отсутствует состав преступления, а все обвинения основаны на противоречивых и недопустимых доказательствах, передаёт BAQ.KZ.

По словам адвоката Асланбека Даулетьярова, отношения между благотворителями и организацией "Bizbirgemiz 2030" носили исключительно гражданско-правовой характер, и переданные пожертвования становились собственностью фонда.

Он утверждает, что все доказательства стороны обвинения противоречат друг другу и не согласуются между собой.

"Общественное объединение „Bizbirgemiz 2030“ было ликвидировано решением экономического суда, а конечные получатели помощи не заявлены потерпевшими", — отметил адвокат.

В суде были заслушаны свидетели, подтвердившие оказание реальной помощи со стороны Перизат Кайрат.

"Допрошенные в суде свидетели стороны защиты рассказали о том, что Перизат Кайрат в целях благотворительности приобрела для свидетеля четырёхквартирный дом в Алматы за 16 миллионов тенге. Севда Алиева подтвердила покупку квартиры в Астане за 28 миллионов тенге", — сказал защитник.

Адвокат также указал на грубые нарушения при проведении следственных действий.

"Во время обыска у Перизат Кайрат изъяли телефон ещё до начала процедуры, однако в протоколе указали, что он был обнаружен в ходе обыска. Видеозапись подтверждает эти противоречия", — заявил он.

В завершение адвокат попросил коллегию отменить приговор суда первой инстанции, оправдать Перизат Кайрат и Гайни Алашбаеву по всем статьям обвинения и отказать в удовлетворении гражданских исков.

Наша редакция продолжает следить за процессом.