Адвокат получила 6 лет за мошенничество после обещания экс-акиму оправдательного приговора

В Актюбинской области 54-летнюю адвоката приговорили к шести годам лишения свободы за мошенничество. Одним из эпизодов дела стало обещание бывшему акиму Шалкара помочь снять судимость за 8 млн тенге.

Как сообщает «Диапазон», бывший чиновник обратился к адвокату по рекомендации знакомых. Женщина пообещала добиться для него оправдательного решения суда и получила предоплату в размере 4 млн тенге. Однако апелляционная коллегия вынесла решение не в пользу экс-акима, после чего он потребовал вернуть деньги.

Позже выяснилось, что адвокат стала фигурантом нескольких уголовных дел, связанных с мошенничеством.

По данным суда, вместе с сообщницей она предлагала гражданам получить квартиры по государственной программе арендного жилья с последующим выкупом. В одном из случаев женщина обещала клиенту одну двухкомнатную и три трехкомнатные квартиры в жилых комплексах Актобе и Астаны. За это она получила 47 млн тенге.

Аналогичным способом были обмануты и другие граждане.

Суд признал адвоката виновной в мошенничестве и назначил ей шесть лет лишения свободы. Ее сообщница также получила шесть лет, однако исполнение наказания для нее отсрочили из-за наличия маленького ребенка.

Кроме того, суд обязал осужденных возместить причиненный потерпевшим ущерб.