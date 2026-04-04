Адвокат склонил потерпевшую дать ложные показания по делу об изнасиловании
Адвокату назначено пять лет лишения свободы.
4 Апреля 2026, 20:54
Фото: Pixabay.com
В Туркестанской области суд вынес приговор адвокату и женщине, проходившей потерпевшей по делу об изнасиловании, за дачу заведомо ложных показаний. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана, передает BAQ.KZ.
По данным ведомства, во время судебного разбирательства потерпевшая отказалась от первоначальной версии событий и дала ложные показания, пытаясь освободить подсудимого от ответственности.
Позже специальные прокуроры провели проверку и установили, что изменить показания женщину склонил адвокат. При этом в Генпрокуратуре не уточнили, чью сторону представлял юрист.
Приговором Сарыагашского районного суда Туркестанской области от 18 февраля 2026 года оба признаны виновными. Адвокату назначено пять лет лишения свободы, женщине — 6,5 года заключения.
