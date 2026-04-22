Адвокат Жанабыловых поставила под сомнение материалы обвинения на допросе следователя

В Астане продолжается судебный процесс по делу блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой. В ходе очередного заседания адвокат подсудимых задала ряд вопросов следователю Алимханову относительно содержания обвинительного акта и собранных доказательств, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Защита обратила внимание на оформление материалов дела в электронном формате. Адвокат поинтересовалась, почему в обвинительном акте в разделе со ссылками на материалы расследования указаны тома и листы дела, хотя электронное дело, по её словам, не предполагает бумажной томности.

«В обвинительном акте указано: том первый, лист дела 3–6, том второй и так далее. Почему используются тома, если дело расследовалось в электронном формате, где имеется только нумерация страниц?» – прозвучал вопрос в суде.

Отдельный блок вопросов касался обучающих курсов, фигурирующих в деле. Защита напомнила, что в обвинительном акте указано наличие аналогичных курсов в свободном доступе, и попросила пояснить, какие именно материалы сравнивались и на каком основании им была дана оценка.

Следователь сообщил, что в ходе досудебного расследования изучал данные обучающие курсы. По его словам, в качестве спикера в одном из них выступал Асет Акбар, который рассказывал о работе с маркетплейсами и покупке товаров по более низкой цене.

Кроме того, Алимханов отметил, что в рамках расследования были допрошены другие блогеры, которые заявляли об идентичности подобных курсов между собой. Также, по его словам, один из режиссёров сообщил, что изучал такие материалы на YouTube, где они размещены в открытом доступе без необходимости оплаты.

Судебное разбирательство продолжается, стороны продолжают исследование материалов дела и допрос свидетелей.