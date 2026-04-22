Адвокат Жанабыловых потребовала признать часть доказательств недопустимыми

В Астане продолжаются судебные прения по делу блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой. В ходе выступления адвокат подсудимых Гаухар Айтжанова подвергла критике обвинительный акт и заявила о нарушениях при сборе доказательств, сообщает корреспондент BAQ.KZ из зала суда.

По словам защитника, ранее озвученные ею процессуальные нарушения ставят под сомнение допустимость части материалов уголовного дела.

«Все документы и материалы, которые я озвучила, по данному уголовному делу прошу признать недопустимыми доказательствами», – заявила адвокат.

Претензии к обвинительному акту

Далее адвокат Айтжанова перешла к сути обвинения и указала на формулировки обвинительного акта.

Адвокат обратила внимание суда на ссылку следствия на некоего блогера Казахстана, который якобы заработал свыше 1,2 миллиарда тенге под видом продажи курсов.

«С каких пор обвинение ссылается на каких-то блогеров или иных лиц, не указывая их фамилии, имени и отчества?» – заявила она.

По мнению защиты, если речь идёт о другом блогере, привлечённом ранее лишь к административной ответственности, то аналогичный подход должен был применяться и к её подзащитным.

О курсах и их ценности

Также адвокат не согласилась с доводами обвинения о том, что видеоматериалы не являлись уникальными, носили поверхностный характер и находились в свободном доступе.

По её словам, свидетели в суде подтвердили обратное — для доступа к подобным курсам требовалась оплата.

«Орган досудебного расследования не привёл ни одной ссылки на подобный курс, который находился бы в свободном доступе», – подчеркнула защитник.

Она также оспорила тезис о фиктивности курсов.

«Если обвинение говорит о фиктивности, это означает, что курсов не существует. Но они есть и были продемонстрированы в ходе судебного заседания», – сказала адвокат.

По её словам, в материалах дела отсутствуют экспертизы либо заключения, подтверждающие отсутствие образовательной или экономической ценности курсов.

Вопросы к свидетелю Утебулатову

Отдельно защита затронула показания IT-специалиста Сунгата Утебулатова, который разрабатывал систему «барабан удачи».

Адвокат напомнила, что свидетель создавал аналогичные системы и для других блогеров.

«Если вспомнить его показания, уважаемый суд, Утебулатов также разработал “барабан удачи” для других блогеров, в частности для Жолшыбекова и Нуртазы. Тогда почему он не остановил моих подзащитных, когда создавал этот “барабан удачи”? Почему не предупредил их о том, что в отношении тех лиц уже принимались?» – заявила она.

Судебные прения по делу продолжаются.