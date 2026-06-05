37-летняя женщина выдавала себя за ребёнка в Бразилии

В Бразилии 37-летняя женщина, которая скрывалась под видом 12-летней девочки, сбежавшей от жестоких родителей, была задержана после того, как несколько месяцев вводила людей в заблуждение.

Как сообщает издание Daily Mail, подозреваемая использовала вымышленное имя "Габриэль" и убедила местную семью приютить её у себя дома. Женщина заявляла, что приехала из другого штата и якобы сбежала от домашнего насилия.

По данным следствия, мошенница настолько убедительно изображала ребёнка, что её поведение не вызывало подозрений. Она пользовалась детскими бутылочками и сосками, спала с мягкими игрушками из ткани, говорила тонким голосом и демонстрировала эмоциональную зависимость от окружающих.

Ночью она намеренно устраивала сцены, имитируя панические атаки, чтобы вызвать жалость и привлечь к себе внимание. Пара, принявшая её, настолько поверила в её историю, что даже организовала ей празднование 12-летия. Они также оплачивали ей препараты для борьбы с ожирением и рассматривали возможность официального усыновления.

Однако женщина постоянно избегала разговоров о законных процедурах усыновления и не предоставляла никаких документов, подтверждающих её личность.

Кроме того, она убедила приёмную семью не отправлять её в школу, утверждая, что её может найти "жестокий отец".

Её разоблачение произошло после того, как один из родственников семьи обратился в полицию.

В ходе расследования сотрудники установили личность подозреваемой и задержали её 2 июня 2026 года в районе Пирабейраба города Жоинвиль. Во время допроса женщина признала свою вину, сообщает издание.

В настоящее время ей предъявлены обвинения в мошенничестве и подделке личных данных. Она находится под стражей в следственном изоляторе.

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