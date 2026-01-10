Аэролодки получили актюбинские спасатели
Техника предназначена для проведения спасательных операций на льду.
Сегодня, 17:16
70Фото: МЧС РК
Материально-техническая база спасательной службы Актюбинской области пополнилась современной техникой. В распоряжение спасателей переданы две аэролодки, передаёт BAQ.KZ.
Новая техника предназначена для проведения спасательных операций на льду, воде и в труднодоступных местах. Аэролодки способны передвигаться по тонкому льду, снежной поверхности и открытой воде, что особенно важно в период ледохода и весеннего паводка.
"Ввод аэролодок в эксплуатацию станет важным шагом в укреплении системы безопасности региона", отметили в МЧС.
