Аэролодки получили актюбинские спасатели

Техника предназначена для проведения спасательных операций на льду.

Фото: МЧС РК

Материально-техническая база спасательной службы Актюбинской области пополнилась современной техникой. В распоряжение спасателей переданы две аэролодки, передаёт BAQ.KZ.

Новая техника предназначена для проведения спасательных операций на льду, воде и в труднодоступных местах. Аэролодки способны передвигаться по тонкому льду, снежной поверхности и открытой воде, что особенно важно в период ледохода и весеннего паводка.

"Ввод аэролодок в эксплуатацию станет важным шагом в укреплении системы безопасности региона", отметили в МЧС.

