  • 25 Июля, 23:30

Аэропорт Актау возобновил работу после длительного ремонта

С 25 июля воздушная гавань вернулась к круглосуточной работе, все рейсы выполняются по штатному расписанию.

Сегодня, 22:19
АВТОР
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Lada.kz Сегодня, 22:19
Сегодня, 22:19
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Фото: Lada.kz

В международном аэропорту Актау завершены ремонтные работы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz. С сегодняшнего дня воздушная гавань возвращается к круглосуточной работе и привычному расписанию рейсов.

Как сообщили в администрации аэропорта, все запланированные ремонтные и технические мероприятия успешно завершены.

Все службы функционируют в полном объёме, рейсы выполняются согласно расписанию", — сообщили в пресс-службе международного аэропорта Актау.

Напомним, ремонтные работы на взлётно-посадочной полосе начались 15 мая и временно ограничивали движение некоторых авиарейсов. Теперь пассажиры снова могут планировать перелёты без изменений в графике.

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