В международном аэропорту Актау завершены ремонтные работы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz. С сегодняшнего дня воздушная гавань возвращается к круглосуточной работе и привычному расписанию рейсов.

Как сообщили в администрации аэропорта, все запланированные ремонтные и технические мероприятия успешно завершены.

Все службы функционируют в полном объёме, рейсы выполняются согласно расписанию", — сообщили в пресс-службе международного аэропорта Актау.

Напомним, ремонтные работы на взлётно-посадочной полосе начались 15 мая и временно ограничивали движение некоторых авиарейсов. Теперь пассажиры снова могут планировать перелёты без изменений в графике.