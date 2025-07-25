Аэропорт Актау возобновил работу после длительного ремонта
С 25 июля воздушная гавань вернулась к круглосуточной работе, все рейсы выполняются по штатному расписанию.
Сегодня, 22:19
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Сегодня, 22:19Сегодня, 22:19
136Фото: Lada.kz
В международном аэропорту Актау завершены ремонтные работы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz. С сегодняшнего дня воздушная гавань возвращается к круглосуточной работе и привычному расписанию рейсов.
Как сообщили в администрации аэропорта, все запланированные ремонтные и технические мероприятия успешно завершены.
Все службы функционируют в полном объёме, рейсы выполняются согласно расписанию", — сообщили в пресс-службе международного аэропорта Актау.
Напомним, ремонтные работы на взлётно-посадочной полосе начались 15 мая и временно ограничивали движение некоторых авиарейсов. Теперь пассажиры снова могут планировать перелёты без изменений в графике.
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