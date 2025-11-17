Летом 2024 года жительница столицы вместе с двумя несовершеннолетними детьми прилетела рейсом из Астаны в Актау, передает BAQ.KZ со ссылкой на Верховный суд.

После выхода из пассажирского терминала произошёл инцидент, который стал предметом судебного разбирательства. Один из детей, двухлетняя девочка, самостоятельно вернулась в здание аэропорта через двери, предназначенные только для выхода пассажиров.

Оказавшись внутри, ребёнок подошёл к эскалатору и просунул руку в движущийся механизм. Девочка получила открытую травму пальцев с переломами. Ей была оказана медицинская помощь в детской больнице, а по заключению врачей, в возрасте десяти лет ей потребуется хирургическая коррекция повреждённых пальцев.

Мать пострадавшей подала в суд иск о взыскании компенсации морального вреда с аэропорта. Представитель аэропорта исковые требования не признал, заявив, что происшествие произошло вследствие того, что ребёнок самостоятельно подошёл к эскалатору, и сотрудники аэропорта не несли за это ответственность.

Однако в ходе судебного заседания видеозапись, исследованная судом, показала иное. На кадрах видно, что инспектор аэропорта держал девочку за руку, когда та проходила обратно в здание через двери для выхода. В этот момент инспектор отвлёкся на мать, которая пыталась пройти следом, и отпустил ребёнка. Женщине вход был запрещён, после чего девочка осталась без присмотра и самостоятельно подошла к эскалатору, где и получила травму.

Суд пришёл к выводу, что несчастный случай стал результатом действий сотрудника аэропорта, который допустил проникновение малолетнего ребёнка в терминал без сопровождения взрослых. Аэропорт не предоставил доказательств, опровергающих свою вину. Наоборот, трудовой договор инспектора, приказ о приёме на работу, дисциплинарное взыскание и должностная инструкция подтверждали его прямую обязанность контролировать соблюдение пропускного и внутриобъектового режима.

Учитывая установленные обстоятельства, суд принял решение взыскать с аэропорта в пользу законного представителя девочки компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов тенге. Решение вступило в законную силу.