В Алматы разыскивают двух сбежавших из психбольницы пациентов

Полиция Алматы ведет активные поиски двух пациентов Центра психического здоровья, самовольно покинувших медицинское учреждение в Бостандыкском районе. В Департаменте полиции города подчеркивают, что данные происшествия никак не связаны между собой и произошли в разные дни. По информации волонтёров движения Lider.kz, 16 апреля около 09:00 из центра ушла Нелли Шахрай. Женщина ростом около 167 см, среднего телосложения, с карими глазами и тёмно-русыми волосами с сединой. На момент исчезновения на ней были тёмно-синяя велюровая кофта, фиолетовые брюки и синие резиновые тапки.

Поисковики отмечают, что она может быть сильно дезориентирована в пространстве. Второй случай произошел 13 мая — клинику покинул Денис Антипин. Он был одет в чёрный жилет, белую футболку, чёрные брюки и чёрные сланцы. По обоим фактам Управлением полиции Бостандыкского района уже возбуждены розыскные дела. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения граждан и их безопасное возвращение в лечебное учреждение.

Волонтёры и полицейские призывают жителей и гостей мегаполиса проявлять бдительность и обращать внимание на прохожих во дворах, подъездах, на остановках, рынках, вокзалах и в общественном транспорте. При обнаружении разыскиваемых граждан просят не предпринимать попыток самостоятельного задержания, а незамедлительно сообщать информацию на пульт 102 или волонтерам.