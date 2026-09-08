Поддельная справка спасла от ареста: в Павлодарской области наказали чиновников

В Павлодарской области после скандала с поддельной справкой о беременности усилили контроль за выдачей медицинских документов. Фиктивная справка ранее позволила виновнице пьяного ДТП избежать административного ареста. Подделку выявила прокуратура. После этого суд назначил женщине 20 суток ареста. Человек, который был причастен к получению взятки и фальсификации доказательств, также предстал перед судом.

Его оштрафовали на 6,6 млн тенге и пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе. Проверка показала, что использовать поддельный медицинский документ стало возможным из-за недостаточного контроля в медорганизациях. В результате пять должностных лиц, включая двух руководителей, получили строгие дисциплинарные взыскания. Теперь в медицинских организациях ужесточили порядок оформления, учёта и хранения справок.

Кроме того, внесены изменения, исключающие возможность редактирования выданных документов. Таким образом, прокуратура добилась не только наказания виновных, но и изменения порядка работы с медицинскими справками, чтобы подобная схема не повторилась.