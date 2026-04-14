Первые авиарейсы из Аркалыка планируется запустить в начале августа. В городе продолжается строительство нового аэропорта, передает BAQ.KZ.

Как сообщает канал Jibek Joly, в Аркалыке ведётся строительство нового аэропорта, который рассчитан на обслуживание до 70 пассажиров в час.

Старое здание аэропорта, не функционировавшее более 30 лет, было демонтировано. На сегодняшний день завершено строительство ключевых объектов, включая терминал, гараж и аварийно-спасательную станцию.

Проект реализуется по поручению Касым-Жомарт Токаев, озвученному на IV Национальном курултае, и имеет стратегическое значение для развития Костанайской области.

Как отметил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона Алмаз Есенжолов, аэропорт будет адаптирован под малую авиацию.

«Он адаптирован под полеты малой авиации для самолетов на 60–70 посадочных мест. На первом этапе планируем запустить рейсы Костанай – Аркалык и Астана – Аркалык», - сообщил он.

Ожидается, что запуск авиасообщения позволит улучшить транспортную доступность региона и даст дополнительный импульс его развитию.

Что еще известно

Аркалык находится примерно в 550 километрах от Костаная. Сейчас дорога на поезде занимает почти сутки, а на автомобиле - несколько часов. Запуск авиасообщения позволит значительно сократить время в пути и улучшить транспортную доступность региона.

Аэропорт Аркалыка не функционировал почти 30 лет и требовал фактически строительства с нуля. Изначально сроки восстановления оценивались в 4–5 лет, однако в дальнейшем проект был ускорен по поручению Правительства.

В рамках подготовки предусмотрено строительство нового терминала и реконструкция взлетно-посадочной полосы. Общая стоимость проекта оценивается в 9–10 млрд тенге, при этом работы планируется завершить в сжатые сроки.

Цены на билеты в аэропорту Аркалыка

Ранее сообщалось, что первые рейсы будут субсидироваться. По предварительным данным, стоимость билетов составит около 13–15 тысяч тенге в одну сторону, что должно сделать авиаперелёты доступными для жителей региона.

Какие самолеты сможет принимать аэропорт Аркалыка

После реконструкции взлётно-посадочная полоса аэропорта Аркалыка сможет принимать самолёты типа Ан-24 и CRJ-200, а также другие воздушные суда малой авиации.

При этом крупные лайнеры, такие как Boeing и Airbus, на первом этапе принимать не планируется. Это связано с техническими параметрами инфраструктуры и форматом развития аэропорта, ориентированного на региональные рейсы.