Начать строительно-монтажные работы по восстановлению здания аэропорта Аркалыка, переставшего работать почти 30 лет назад, планируют уже в этом году. Еще в прошлом году власти Костанайской области заявляли, что это нереально. Ведь только на разработку проектно-сметной документации уйдет около года, плюс примерно столько же на прохождение государственной экспертизы. Строительство займет еще несколько лет, поэтому приблизительный срок восстановление здания аэропорта Аркалыка определяли в течение 4-5 лет. Но в этом году ситуация резко изменилась, и власти костанайского региона официально заявляют, что уже до конца этого года проведут основные строительные работы. За счет чего удастся ускорить восстановление аркалыкской воздушной гавани, читайте в материале корреспондента BAQ.KZ.

О восстановлении разрушенного здания аэропорта Аркалыка - города, расположенного на юге Костанайской области, активно говорили последние несколько лет. Осенью прошлого года вопрос о нем прозвучал на уровне Парламента Казахстана. Депутат мажилиса от фракции партии AMANAT Берик Бейсенгалиев составил депутатский запрос, в котором сослался на Послание народу Казахстана президента страны Касым-Жомарта Токаева.

В Послании народу Глава государства назвал транспорт и логистику приоритетными направлениями. Тогда Бейсенгалиев напомнил, что ещё в декабре 2023 года группа депутатов уже интересовалась вопросом восстановления аэропорта Аркалыка. Тогда же уточнялось, что в своё время здание аэропорта продали в частные руки, а потом снесли. В ответ на депутатский запрос Бейсенгалиева в правительстве ответили, что в целях оживления социального развития Торгайского региона местный бюджет выделил 9,5 миллиона тенге на проведение обследования взлётно-посадочной полосы, аэропорта и аэропортовой инфраструктуры для восстановления работы воздушной гавани. Обследование проводилось с тем, чтобы определить целесообразность восстановления разрушенного здания аэропорта Аркалыка. На момент подачи мажилисменом Бейсенгалиевом своего депутатского запроса со времени обследования разрушенной инфраструктуры здания аркалыкского аэропорта прошел год. В связи с этим он и решил поднять этот вопрос.

"Предварительное обследование провели. И выяснили, что взлётно-посадочная полоса подлежит ремонту, а здание аэропорта – нет. Его нужно строить с нуля, – комментировал этот момент в сентябре 2024 года корреспонденту редакции заместитель акима Аркалыка Абзал Ташимов. – В итоге Инфраструктуру передали на баланс областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, поэтому по деньгам на ПСД и строительство вопросы нужно задавать им".

Тогда же Ташимов пояснял, что такого здания аэропорта, какое было почти 30 лет назад, на 200 посадочных уже точно не удастся построить. Но планируют построить двухэтажное здание площадью более 3000 квадратных метров до 75 посадочных мест, что соответствует требованиям по развитию малой авиации. Пропускная способность аэровокзала планируется на уровне до 50 пассажиров в час.

В декабре 2024 года стало известно, что депутаты костанайского областного маслихата одобрили выделение бюджетных средств на разработку проектно-сметной документации для строительства терминала в аэропорту Аркалык. Терминал решили оборудовать автономной котельной.

В марте 2025 года на Курултае Глава государства еще раз сказал, что авиационное сообщение из Аркалыка необходимо восстановить. Совсем недавно, в середине мая, в Костанайской области с рабочим визитом побывал премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Он прибыл, чтобы проверить исполнения поручений Президента страны по развитию транспортной и энергетической инфраструктуры. Бектенов лично побывал в Аркалыке и оценил разрушенную инфраструктуру аэропорта. Премьер-министр поручил завершить работы по восстановлению терминала и взлетно-посадочной полосы аэропорта до конца года.

"Разрабатывается две проектно-сметные документации. Отдельно на строительство здания терминала аэропорта и отдельно на восстановление взлетно-посадочной полосы. Уже в июне обе РСД будут заходить на государственную экспертизу. У здания сохранился фундамент и несколько стен, но оно находится в аварийном состоянии, поэтому его, скорее всего, будут сносить. И строить новое с нуля. Все работы реально начать в этом году",- сообщил заместитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области Булат Сейдахметов.

По его словам, восстановление аркалыкского аэропорта не только улучшит логистику и транспортную инфраструктуру области, но и существенно поможет в развитии медицинской логистики. В данный момент в Аркалыке толком негде приземлиться даже специальным рейсам санитарной авиации, а тяжелых случаев, требующих экстренной госпитализации и вывоза больного, достаточно.

Недавно в Костанае прошел брифинг с участием руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области Алмаза Есенжолова. Он сообщил, что разработка проектно-сметных документаций на стадии завершения. Разработкой ПСД на реконструкцию терминала аэропорта занимается ТОО "Строн-Холдинг", а разработку ПСД на реконструкцию взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона ведет ТОО "AerAnT".

"После получения положительного заключения экспертизы объявим конкурс на определение подрядной организации и начнем строительство. Все строительно-монтажные работы по возведению терминала аэропорта и реконструкции взлетно-посадочной полосы планируем завершить в этом году. Здание аэропорта разрушено, но у него сохранился фундамент и фрагменты стен", - сообщил на брифинге Алмаз Есенжолов.

Кроме того, по его словам, здание терминала будут восстанавливать из легко-возводимых металлических конструкций, за счет которых и ускорится процесс строительства.

Булат Сейдахметов добавил, что ускорить процесс восстановления аркалыкского аэропорта поможет также поэтапное одобрение экспертизы проектно-сметных документаций.

"Проектно-сметная документация состоит из нескольких разделов. К примеру, как только раздел по началу строительства стен пройдет государственную экспертизу, подрядчики сразу начнут возводить стены. В это время другой раздел проектно-сметной документации еще будет на экспертизе, а параллельно уже будут идти строительно-монтажные работы по восстановлению зданию. Как только пройдет экспертизу еще один раздел ПСД, строители также приступят к другим работам. Это позволит сильно ускорить работы по восстановлению воздушной инфраструктуры аркалыкского аэропорта", - пояснил заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области.

Он добавил, что о возможности прохождения проектно-сметной документации поэтапной экспертизы руководство управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайского области уже направило письмо на имя премьер-министра страны Олжаса Бектенова. С обоснованием о том, что такой подход к прохождению государственной экспертизы позволит не терять времени зря.

Булат Сейдахметов отметил, что по предварительным данным, на полное восстановление терминала и взлетно-посадочной полосы аэропорта Аркалыка потратят около 9-10 млрд тенге. Эти средства будут направлены в виде целевого трансфера из республиканского бюджета. Взлетно-посадочная полоса будет 2,5 километра в длину и 40 метров в ширину. Она сможет принимать самолеты типа АН-24 и CRJ 200, но самолеты типа Airbus и Боинг пока не смогут приземляться в Аркалыке.

Авиарейсы, которые первыми планируют запустить из восстановленного аэропорта Аркалыка, будут летать в Костанай и Алматы. Рейсы обещают субсидировать для населения, поэтому стоимость билетов будет в пределах 13 000-15 000 тенге в одну сторону. С учетом того, что Аркалык является одним из самых отдаленных регионов Костанайской области и находится в 550 километрах от Костаная и чтобы до него добраться нужно сутки ехать в поезде или несколько часов на машине, авиаперелет станет настоящим спасением. И стоимость билетов для самой быстрой доставки пассажиров, если их действительно будут субсидировать, можно назвать низкой.

Напомним, аэропорт в Аркалыке был построен в 1970 году. Он мог принимать самолеты типа Ту-154 и Ил-76, а также более легкие. Аэродром свободно принимал и вертолеты всех типов. В советское время Самолеты из Аркалыка курсировали во все крупные города Казахстана, не говоря уже о перелетах по Костанайской области. Рейсы из Аркалыка были даже в Москву.

Аэропорт Аркалыка успешно работал до 1998 года, пока город был областным центром Тургайской области. Но как только область упразднили, и Аркалык стал обычным районным центром в составе Костанайской области, а позже и вовсе превратился в один из самых депрессивных моногородов региона. Необходимость в использовании аэропорта отпала, он стал невостребованным, а авиарейсы нерентабельными. В итоге здание аэропорта продали в частные руки в надежде на то, что полуразрушенное здание восстановят. Но это не улучшило, а еще больше ухудшило ситуацию. Частник ничего не сделал, и здание некогда мощного аэропорта Аркалыка, почти полностью разрушилось.

Тогда государство вновь его выкупило, заплатив частнику за полуразрушенные здания и земельный участок под ними 20,7 млн тенге. На момент покупки говорилось, что здание терминала перешло в частные руки в рамках приватизации в начале 2000-х годов, а взлетно-посадочная полоса до настоящего времени находилась на балансе акимата Аркалыка. На момент покупки и возвращения здания терминала в государственную собственность общее состояние аэропортового комплекса оценивалось как неудовлетворительное. Инфраструктура аэропорта полностью отсутствовала, аэровокзальный комплекс полностью был разрушен.

В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области отметили, что помимо ремонта взлетно-посадочной полосы и строительства нового терминала, планируется также закуп специальной техники, метеорологического и радиотехнического оборудования.

Во время визита премьер-министра страны в Костанайскую область аким региона Кумар Аксакалов подчеркнул, что аэропорт вернет Аркалыку статус связующего звена между южными районами области и ключевыми городами страны.

"Это не просто вопрос логистики, а шаг в новым возможностям для бизнеса, туризма, безопасности и устойчивого развития региона", - отметил аким Костанайской области.

В рамках визита премьер-министр Бектенов также ознакомится с проектом строительства автомобильной магистрали "Центр-Запад". Она должна соединить Астану с западными регионами страны, как раз через Тургай, к которому относится Аркалык, и Иргиз. Трасса международного уровня должна сократить маршрут на 560 километров и на 5 часов. Все это вместе со строительством нового здания аэропорта в Аркалыке придаст моногороду больше привлекательности в плане логистики и поможет развивать экономику.

Напомним также, что аэропорт в Костанае недавно тоже пережил масштабную реконструкцию. Она шла с 2018 по 2024 годы. Общая стоимость работа составила свыше 17,6 млрд тенге. В 2018–2019 годы была произведена реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы за 9,6 млрд тенге. Подрядчиком выступило ТОО "Казахдорстрой". В 2021–2022 годы проведена реконструкция здания аэровокзала под пассажирский терминал за 1 млрд тенге. Подрядчиком стало ТОО "СКС Инжиниринг".

В 2022–2023 годы модернизировали само здание аэровокзала, на которое потратили более 3 млрд тенге. Подрядчик — ТОО "Sheber Build". Завершающим этапом в 2023–2024 годах стала реконструкция перрона 2А со строительством рулежной дорожки L. Стоимость составила 4,2 млрд тенге. Реконструкция проходила с перебоями— введение в эксплуатацию телескопического трапа не состоялось вовремя, причиной стало ненадлежащее исполнение своих обязательств генеральным подрядчиком. Но в итоге все работы были завершены.

После реконструкции аэропорта "Костанай" взлетно-посадочная полоса удлинилась с 2800 до 3300 метров, что позволило принимать большие "Боинги" и другие тяжелые самолеты, а пассажиропоток увеличился с 200 до 250 человек в час. Здание аэропорта "Костанай" три раза выставляли на торги, чтобы продать в рамках плана приватизации. Однако его так никто и не купил.

На данный момент здание аэропорта продолжает принадлежать акимату Костанайской области. В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области сообщили, что уже подготовлено письмо в Министерство финансов РК и Министерство национальной экономики РК о необходимости исключить аэропорта Костаная. из плана приватизации.

На днях стало известно, что рядом с аэропортом частный инвестор начал строить гостиницу на 60 мест. "Новая гостиница станет отличным решением для: пассажиров, прилетающих в командировку, экипажей авиакомпаний, иностранных туристов, улетающих через наш аэропорт, путешественников в случае задержек рейсов и всех, кто ценит комфорт и удобство во время пересадок", - говорится на официальном аккаунте костанайского аэропорта. Новую гостиницу планируют открыть в январе 2026 года.

Все это дает надежду на то, что и аэропорт Аркалыка после ремонтно-восстановительных работ заживет новой жизнью и способствует созданию новых рабочих мест, развитию бизнеса и улучшению жизни региона.