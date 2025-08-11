  • 11 Августа, 14:00

Аэропорт Астаны опроверг слухи о пожаре

Аэропорт работает в штатном режиме.

Сегодня, 12:31
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Скриншот из видео Сегодня, 12:31
Сегодня, 12:31
111
Фото: Скриншот из видео

Международный аэропорт Астаны опроверг распространившуюся в соцсетях информацию о пожаре на своей территории, передает BAQ.KZ.

В пресс-службе сообщили, что никаких происшествий не зафиксировано, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме, а рейсы выполняются по расписанию.

Распространяемые фото- и видеоматериалы в ведомстве назвали фейковыми и не имеющими отношения к аэропорту.

Администрация призвала доверять только проверенным источникам информации.

Самое читаемое

Наверх