Международный аэропорт Астаны опроверг распространившуюся в соцсетях информацию о пожаре на своей территории, передает BAQ.KZ.

В пресс-службе сообщили, что никаких происшествий не зафиксировано, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме, а рейсы выполняются по расписанию.

Распространяемые фото- и видеоматериалы в ведомстве назвали фейковыми и не имеющими отношения к аэропорту.

Администрация призвала доверять только проверенным источникам информации.