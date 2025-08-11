Аэропорт Астаны опроверг слухи о пожаре
Аэропорт работает в штатном режиме.
Сегодня, 12:31
Международный аэропорт Астаны опроверг распространившуюся в соцсетях информацию о пожаре на своей территории, передает BAQ.KZ.
В пресс-службе сообщили, что никаких происшествий не зафиксировано, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме, а рейсы выполняются по расписанию.
Распространяемые фото- и видеоматериалы в ведомстве назвали фейковыми и не имеющими отношения к аэропорту.
Администрация призвала доверять только проверенным источникам информации.
